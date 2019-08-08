Пашинян едет в Киргизию
8 августа 2019 - 12:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8-9 августа с рабочим визитом посетит Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Премьер примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата.
Заседание начнется со вступительной речи Пашиняна в качестве главы председательствующей в органах ЕАЭС страны. Запланировано совместное заявление премьер-министра Армении и председателя Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна для представителей СМИ, а также подписание документов в рамках сотрудничества в ЕАЭС и церемония гашения марки.
В рамках визита запланированы встречи премьера Армении с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Пашинян вместе с премьер-министрами стран-членов ЕАЭС также примет участие в открытии ежегодного международного музыкального фестиваля Tengri Music Fest – 2019.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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