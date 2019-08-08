Экс-президента Киргизии не удалось арестовать: Он стрелял по спецназовцам во время штурма
8 августа 2019 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. Об этом он заявил 8 августа журналистам.
«У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», - сказал он. Однако при этом Атамбаев заверил, что он «старался не попадать» в людей, пишет ТАСС.
По его словам, он также готов содействовать освобождению задержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения «Альфа», которые сейчас находятся под охраной в доме экс-президента.
7 августа спецназ Киргизии начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.
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