Трамп опять обвинил Макрона во вмешательстве в политику США

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп обвинил французского лидера Эмманюэля Макрона во вмешательстве в политику Вашингтона в отношении Ирана. Соответствующую запись глава американской администрации оставил 8 августа в Twitter.

«Знаю, Макрон - как и все остальные - хочет только добра, но никто не имеет права говорить от лица Соединенных Штатов, - никто, кроме самих Соединенных Штатов. Никто - ни в какой мере и никоим образом - не уполномочен представлять нас», - отметил он, пишет Deutsche Welle.

Трамп также выразил мнение, что Иран «испытывает серьезные финансовые затруднения». По утверждению главы американского государства, Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, «однако получает противоречивые сигналы от всех тех, кто необоснованно нас представляет, включая президента Франции Макрона».

Французский лидер находится в постоянном контакте с президентом Ирана Хасаном Роухани и, как передает агентство AFP, дал ясно понять, что готов играть роль посредника для налаживания взаимодействия между Вашингтоном и Тегераном.

В начале июля США заявили о готовности создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд тогда сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с рядом стран по поводу присоединения к коалиции.

Формирование международной коалиции для защиты торгового судоходства последовало за серией инцидентов, произошедших в Ормузском проливе. За последние несколько месяцев в проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, был совершен ряд нападений на нефтяные танкеры. США обвиняют в случившемся Иран, Тегеран свою вину отрицает.