WSJ: Facebook предложила СМИ $3 млн в год за публикацию их новостей
9 августа 2019 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Facebook предложила нескольким американским СМИ $3 млн в год за лицензию на размещение их контента в новом разделе социальной сети. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Такое предложение получили ABC News, The Washington Post, Bloomberg, а также Dow Jones – издатель The Wall Street Journal. Facebook даст СМИ возможность самостоятельно выбрать, как размещать материалы – непосредственно в соцсети или только заголовки с ссылками на сайт издания. Согласился ли кто-то из вышеперечисленных СМИ на это предложение, пока неизвестно, пишут «Ведомости».
Facebook планирует запустить новый раздел с новостями осенью, добавляют собеседники газеты. Основатель соцсети Марк Цукерберг анонсировал его появление в январе в разговоре с главой издательства Axel Springer Матиасом Депфнером. Тогда он сказал, что стремится распространять качественные новости и создать экосистему для их поддержки.
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