Армянские борцы завоевали 3 медали в Грузии
9 августа 2019 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские борцы греко-римского стиля на проходящем в Грузии международном турнире по борьбе им. Балавадзе и Картозии завоевали три медали. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.
Норайр Ахоян проиграл в финале весовой категории 55 кг и стал серебряным призером, а в борьбе за бронзовую медаль Рудик Мкртчян победил соперника.
В весовой категории 72 кг Грант Калачян также стал бронзовым призером.
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Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 9 пунктов и заняв 97 место.
Амоян боролся за золотую медаль с молдаванином Михаем Петичем и одержал победу со счетом 8:0 за 2 минуты 30 секунд.
«Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в матче в Баку, но после обсуждения этого вопроса с игроком и его семьей решили, что он не поедет с нами», - говорится в заявлении «Арсенала».
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