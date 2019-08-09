Армянские борцы завоевали 3 медали в Грузии

PanARMENIAN.Net - Армянские борцы греко-римского стиля на проходящем в Грузии международном турнире по борьбе им. Балавадзе и Картозии завоевали три медали. Об этом сообщает пресс-служба НОКА.

Норайр Ахоян проиграл в финале весовой категории 55 кг и стал серебряным призером, а в борьбе за бронзовую медаль Рудик Мкртчян победил соперника.

В весовой категории 72 кг Грант Калачян также стал бронзовым призером.