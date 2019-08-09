Пашинян и Медведев провели отдельную встречу в Киргизии

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Киргизии отдельную встречу с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Их беседа состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС, пишет ТАСС.

Премьер Армении принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата.

Пашинян вместе с премьер-министрами стран-членов ЕАЭС также примет участие в открытии ежегодного международного музыкального фестиваля Tengri Music Fest – 2019.