Пашинян и Медведев провели отдельную встречу в Киргизии
9 августа 2019 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Киргизии отдельную встречу с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Их беседа состоялась на полях заседания Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС, пишет ТАСС.
Премьер Армении принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата.
Пашинян вместе с премьер-министрами стран-членов ЕАЭС также примет участие в открытии ежегодного международного музыкального фестиваля Tengri Music Fest – 2019.
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