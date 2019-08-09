Премьеры РА и РФ обсудили широкий круг вопросов армяно-российских стратегических отношений
9 августа 2019 - 18:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Киргизии премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Премьеры Армении и России обсудили широкий круг вопросов армяно-российских стратегических отношений, коснулись текущей повестки дня двустороннего сотрудничества. Пашинян и Медведев поговорили, в частности, о дальнейшем развитии торгово-экономических отношений, увеличении товарооборота и реализации совместных проектов. Премьеры констатировали, что в двусторонних отношениях наблюдается динамичный рост, и необходимо продолжать активную работу по укреплению и развитию армяно-российских союзнических отношений.
Председатель правительства РФ приветствовал успешное председательство Армении в ЕАЭС и отметил, что в двусторонних отношениях достигнут восходящий прогресс, о чем свидетельствует частота официальных встреч и контактов на высоком уровне на различных уровнях как в формате глав государств, так и в межправительственном и межпарламентском форматах.
Премьер-министр Армении положительно оценил процесс стратегического сотрудничества между Арменией и Россией и с удовлетворением отметил, в частности, прогресс, достигнутый в сфере туризма: по итогам первых 6 месяцев 2019 года количество российских туристов, посетивших Армению, увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это в том случае, когда общее количество туристов, посетивших Армению в первом полугодии 2019 года выросло на 12,8%. Пашинян также с удовлетворением отметил, что механизм оперативного решения возникающих на Верхнем Ларсе проблем эффективно действует. В контексте дальнейшего развития двусторонних отношений премьер-министр подчеркнул важность полного использования всего потенциала ЕАЭС.
В ходе встречи премьер-министры Армении и России затронули вопросы сотрудничества в сферах газа, атомной энергетики, авиаперевозок, а также ряд других вопросов двусторонней повестки дня. Стороны также обменялись мнениями по вопросам, которые в последнее время освещаются в армянских и российских СМИ.
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