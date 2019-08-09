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Ален Делон поправляется после перенесенного инсульта

Ален Делон поправляется после перенесенного инсульта
9 августа 2019 - 17:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Легендарный актер Ален Делон был госпитализирован в одну из клиник Швейцарии.

Как стало известно, 83-летний француз пережил инсульт еще 14 июня. По словам сына Делона, знаменитость мучили мигрени, пришлось даже сделать операцию. Сейчас состояние актера оценивается как стабильное и не вызывает опасений, пишет «Звезда» со ссылкой на Le Dauphiné Libéré.

«Его прооперировали в Питье-Сальпетриер, где три недели оставался в палате интенсивной терапии», - подтвердил сын Делона.

По его словам, актер вернулся в Швейцарию и отдыхает там в спокойном состоянии.

Ален Делон снялся в почти сотне фильмов и прославился ролями в картинах «Леопард», «Бассейн», «На ярком солнце»

Ссылки по теме:
Tvzvezda.ru: Ален Делон перенес инсульт
Swissinfo. Alain Delon recovers in Switzerland after stroke
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