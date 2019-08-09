Huawei представила собственную операционку Harmony OS

PanARMENIAN.Net - Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference – 2019 (китайская провинция Гуандун – ред.). Об аналоге Android на конференции рассказал исполнительный директор корпорации, руководитель подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй.

Harmony OS (китайский вариант названия – Hongmeng – ред.) можно будет устанавливать на смартфонах и других устройствах, в том числе на бортовых компьютерах автомобилей и «умных» колонках. «Harmony OS полностью отличается от Android и iOS», – заявил Юй, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

По его словам, первыми устройствами, на которых будет установлена новая операционная система, станут телевизоры Honor. Их компания собирается официально представить 10 августа. На других устройствах компания начнет устанавливать Harmony OS не ранее 2022 года.

По словам топ-менеджера, Huawei начала разработку операционной системы два года назад. Harmony OS будет иметь открытый исходный код. Юй пообещал, что она будет безопаснее и эффективнее существующих на рынке аналогов. «Приложения для операционной системы можно разрабатывать один раз, а затем гибко разворачивать их на разных устройствах», – сказал Юй.

Источники Reuters в Huawei, знакомые с ходом разработки Harmony, рассказали агентству, что система создавалась не для конкуренции с Android. По информации источников, Harmony схожа с операционной системой Google Fuchsia, также имеющей открытый исходный код. В основе разработки Huawei микроядро, обеспечивающее бесперебойную работу системы на всех типах устройств. Высокий уровень безопасности устройства с Harmony OS будет достигнут за счет особой архитектуры, предполагающей работу компонентов по отдельности. Если в одном из них произойдет ошибка, то это не станет причиной сбоя всей системы, а приведет только к завершению процесса в отдельном компоненте. Подобная архитектура подразумевает, что ОS состоит из простых компонентов, код которых можно проверять вручную. Благодаря этому «спрятать» вредоносный код будет сложнее, чем в случае с другими операционными системами.

«Мы могли бы запустить Harmony OS на всех своих устройствах в любой момент, однако в данный момент наш приоритет – это использование Android, так как это позволяет поддерживать связанную экосистему. Кроме того, мы уважаем наше партнерство с Google и надеемся, что оно будет восстановлено. Но если мы не сможем в дальнейшем использовать Android, то перейдем на использование собственной операционной системы», – заявил Юй.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Помимо этого, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Ранее Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.