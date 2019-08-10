В Москве пятый раз за месяц пройдет акция протеста: Заявлено до 100,000 участников

PanARMENIAN.Net - На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Он может стать одним из самых массовых за последнее время: заявленное число участников — 100 000 человек.

Это пятая за месяц крупная протестная акция в столице. Из четырех предыдущих только одна (20 июля) была согласована с властями, три другие (14 и 27 июля, а также 3 августа) закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями, пишут «Ведомости».

Участники протестов требуют допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Митинг пройдет без основных лидеров оппозиции: бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, а также основатель ФБК Алексей Навальный все еще находятся под арестом за призывы к прошедшим ранее несогласованным акциям.

О намерении прийти на митинг заявили журналист Юрий Дудь, телеведущий Леонид Парфенов, рэперы Oxxxymiron и Face, группы Icepeak и «Кровосток». Власти запретили музыкальные номера на митинге. Несмотря на запрет, Face, Icepeak и «Кровосток» намерены выступить на мероприятии.

Две предыдущие акции — 27 июля и 3 августа — не были согласованы с властями. На первой из них, по данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, на второй — 1001. МВД сообщило о 1074 и 600 задержанных соответсвенно. После акции 27 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому задержаны более 10 человек.

Первая акция из-за выборов в Мосгордуму прошла 14 июля — на ней задержали более 20 человек, протестующие пытались объявить бессрочный протест во дворе Мосгоризбиркома. Согласованный митинг на Сахарова 20 июля собрал более 20 000 человек.