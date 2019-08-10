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Трамп получил «прекрасное» письмо от Ким Чен Ына

Трамп получил «прекрасное» письмо от Ким Чен Ына
10 августа 2019 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп получил «прекрасное» письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он отметил, что ожидает с ним встречи.

«Я получил вчера прекрасное письмо от Ким Чен Ына, очень позитивное письмо. Полагаю, мы снова встретимся. Ким Чен Ын написал три замечательные страницы»,— сказал Трамп, пишет «Ъ» со ссылкой на AFP.

Он добавил, что письмо «очень личное». «Ким Чен Ын не рад запускам ракет, это были небольшие испытания, об этом он написал, а также о том, что видит у КНДР большое будущее»,— добавил президент США. Трамп не назвал предположительную дату встречи.

За последние две недели КНДР совершила четыре запуска баллистических ракет за последние две недели. Запуски произошли 31 июля 1, 2 и 6 августа.

Трамп стал первым президентом США, побывавшим в КНДР. Организовать саммит удалось приблизительно за сутки: Дональд Трамп сообщил Ким Чен Ыну о своем желании увидеться через Twitter. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры двух стран. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что переговоры с КНДР по вопросам денуклеаризации могут возобновиться в июле.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Трамп получил от Ким Чен Ына «прекрасное» письмо
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