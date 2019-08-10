Взрыв на военном полигоне в РФ во время испытаний реактивного двигателя: Есть жертвы
10 августа 2019 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области РФ погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте госкорпорации. Ранее Министерство обороны сообщало о двоих погибших и шестерых раненых.
Как уточнил «Росатом», взрыв произошел во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке. Госкорпорация выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать им необходимую помощь, пишут «Ведомости».
Взрыв на территории воинской части, расположенной неподалеку от Северодвинска, произошел 8 августа. Министерство обороны РФ сообщило, что на полигоне проводились испытания жидкостного реактивного двигателя. Других подробностей в сообщении ведомства не было. По словам источника издания в оборонной промышленности, испытывали двигатель корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.
После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.
9 августа местные СМИ сообщили, что после взрыва на полигоне в аптеках Архангельска и Северодвинска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты. Ажиотаж начался вечером 8 августа, люди раскупали йод в таблетках, йодомарин, обычный йод и йодистый калий. Есть теория, что йодосодержащие препараты способны защитить организм от накопления радиоактивных изотопов.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 65 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 500 выстрелов.
Бразильский суд закрыл дело против Неймара об изнасиловании Спортсмен отрицает вину
Южная Корея вновь сообщила о запуске КНДР ракет Две баллистические ракеты были запущены близ города Хамхын на восточном побережье КНДР, сообщил офис президента Южной Кореи
Землетрясение на границе Азербайджана и РФ: Подземные толчки ощущались в Армении Подземные толчки ощущались в городе Ноемберян Тавушской области Армении – силой в 2 балла.