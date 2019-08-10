Взрыв на военном полигоне в РФ во время испытаний реактивного двигателя: Есть жертвы

PanARMENIAN.Net - В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области РФ погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте госкорпорации. Ранее Министерство обороны сообщало о двоих погибших и шестерых раненых.

Как уточнил «Росатом», взрыв произошел во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной реактивной двигательной установке. Госкорпорация выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать им необходимую помощь, пишут «Ведомости».

Взрыв на территории воинской части, расположенной неподалеку от Северодвинска, произошел 8 августа. Министерство обороны РФ сообщило, что на полигоне проводились испытания жидкостного реактивного двигателя. Других подробностей в сообщении ведомства не было. По словам источника издания в оборонной промышленности, испытывали двигатель корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

9 августа местные СМИ сообщили, что после взрыва на полигоне в аптеках Архангельска и Северодвинска резко вырос спрос на йодосодержащие препараты. Ажиотаж начался вечером 8 августа, люди раскупали йод в таблетках, йодомарин, обычный йод и йодистый калий. Есть теория, что йодосодержащие препараты способны защитить организм от накопления радиоактивных изотопов.