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Бразильский суд закрыл дело против Неймара об изнасиловании

Бразильский суд закрыл дело против Неймара об изнасиловании
10 августа 2019 - 13:30 AMT

PanARMENIAN.Net - 9 августа суд Бразилии закрыл дело об изнасиловании против бразильского футболиста Неймара, сославшись на недостаточность доказательств. Об этом сообщил представитель суда. Спортсмен отрицает вину.

«Судья приняла просьбу прокуратуры и заявила о прекращения дела»,— сообщил пресс-секретарь суда. По словам прокурора Флавии Мерлини, дело против футболиста может быть возобновлено в любое время, если появятся новые доказательства, пишет «Ъ» со ссылкой AFP.

Бразильская модель Найджела Триндаде обратилась в полицию города Сан-Паулу, обвинив спортсмена в ее изнасиловании в парижском отеле в мае. Футболист отвергал обвинения и заявлял, что половой акт произошел по обоюдному согласию.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Суд Бразилии закрыл дело против футболиста Неймара по обвинению в изнасиловании
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