ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 65 раз
10 августа 2019 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 4 по 10 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 65 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают строжайше следить за соблюдением режима перемирия и уверенно нести боевое дежурство.
В период с 28 июля по 3 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 90 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 600 выстрелов.
Самое значимое
Наличествующие в заявлении нападки личного характера достойны осуждения и свидетельствуют о существующей в Азербайджане культуре нетерпимости и ненависти к армянскому народу, которая направляется и поощряется властями Азербайджана.
Демократы Брэд Шерман и Тиджей Кокс из Палаты представителей США ведут кампанию в Конгрессе, призывающую администратора USAID Марка Грина сохранить программу разминирования в Арцахе.
В частности, согласно закону, правом получить РВП вне квоты будут наделены граждане, которые родились на территории России; являются гражданами Украины или лицами без гражданства и имеют статус беженца
По его словам, на данный момент рассматривается два направления: первое - это прямая поддержка, которая будет доступна правительству Армении осенью 2019 года.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Сюжет
Последние новости
В Греции объявили высший уровень пожарной опасности По данным службы гражданской защиты Греции, высший уровень опасности действует в Аттике, Восточной Виотии, центральной и южной Эвии, а также в нескольких округах Пелопоннеса
Наводнения в Индии: Погибли более 40 человек По прогнозу индийского метеобюро, дожди проливные дожди продлятся до 14 августа.
МИД Франции: Нам не требуется разрешения США в отношениях с Ираном Ранее Дональд Трамп попросил президента Франции Эмманюэля Макрона не вмешиваться во взаимоотношения США с Ираном
Бразильский суд закрыл дело против Неймара об изнасиловании Спортсмен отрицает вину