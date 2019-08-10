ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 65 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 4 по 10 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 65 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают строжайше следить за соблюдением режима перемирия и уверенно нести боевое дежурство.

В период с 28 июля по 3 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 90 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 600 выстрелов.