МИД Франции: Нам не требуется разрешения США в отношениях с Ираном
10 августа 2019 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Франции не требуется разрешения США, чтобы попытаться ослабить напряженность в отношениях с Ираном. Об этом сообщил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в ответ на сообщения президента США.
Ранее Дональд Трамп попросил президента Франции Эмманюэля Макрона не вмешиваться во взаимоотношения США с Ираном. По словам Трампа, Париж посылает Тегерану противоречивые сигналы.
«В отношениях с Ираном Франция действует с полным суверенитетом. Франция твердо привержена миру и безопасности в регионе и обязуется содействовать деэскалации. Франции не требуется разрешения для этого. Франция верна Венскому Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который блокирует распространение ядерного оружия»,— говорится в сообщении французского МИД, пишет «Ъ».
Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что если США хотят переговоров, то им необходимо отменить антииранские санкции. В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали соглашение, которое подразумевало отказ от ядерной программы Ирана, в обмен на снятие санкций. В мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана ограничения, которые с тех пор несколько раз ужесточались.
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