Наводнения в Индии: Погибли более 40 человек
10 августа 2019 - 16:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате ливней и наводнений в индийском штате Керала погибли 42 человека. По данным издания India Today, были эвакуированы 22 тысяч человек. Их временно разместили в 315 пунктах временного пребывания .
Главный министр штата Пинарейи Виджаян обратился за помощью к военным для ликвидации последствий разгула стихии. Также задействованы 13 подразделений спасателей, пишет «Ъ».
По прогнозу индийского метеобюро, дожди проливные дожди продлятся до 14 августа. Красный уровень погодной опасности был установлен в районах Идукки, Малаппурам, Ваянад и Кожикоде.
Из-за непогоды был подтоплен международный аэропорт Кочин. Из-за этого его работа была приостановлена до 15:00 11 августа.
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