В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
10 августа 2019 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В центральной Греции и еще нескольких регионах страны объявлен пятый — высший — уровень пожарной опасности. В Греции установилась жаркая и сухая погода, порывы ветра могут достигать 17м/с.
По данным службы гражданской защиты Греции, высший уровень опасности действует в Аттике, Восточной Виотии, центральной и южной Эвии, а также в нескольких округах Пелопоннеса. Четвертая категория опасности объявлена в оставшейся части Пелопоннеса, на островах северной и южной частей Эгейского моря, в Западной Греции и на Ионических островах, пишет «Ъ» со ссылкой на Keep Talking Greece.
Жара продержится в Греции как минимум ближайшие три дня. Температура воздуха достигает 41°С. Пожарные команды и все аварийные службы приведены в состояние боевой готовности.
Летом 2018 года в результате лесных пожаров в Греции погибли более 90 человек. Некоторые населенные пункты оказались стерты с лица земли. Причиной возгораний могли стать поджоги. Правительство Греции сменило руководителей пожарной службы и полиции.
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