Рейс Ереван-Москва отменили из-за технических проблем с самолетом

PanARMENIAN.Net - Рейс Ереван-Москва 12 августа был отменен из-за обнаруженной в лайнере технической проблемы. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении.

«Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair не совершил запланированный на 12 августа рейс из Еревана в Москву из аэропорта «Внуково» из-за обнаруженной в лайнере технической проблемы.

Комитет гражданской авиации связался с представительством авиакомпании Utair в Армении, откуда сообщили, что ведутся работы по организации вылета пассажиров в максимально сжатые сроки, а до этого граждане будут обеспечены гостиницей и питанием», – говорится в сообщении.