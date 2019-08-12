Рейс Ереван-Москва отменили из-за технических проблем с самолетом
12 августа 2019 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Рейс Ереван-Москва 12 августа был отменен из-за обнаруженной в лайнере технической проблемы. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении.
«Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair не совершил запланированный на 12 августа рейс из Еревана в Москву из аэропорта «Внуково» из-за обнаруженной в лайнере технической проблемы.
Комитет гражданской авиации связался с представительством авиакомпании Utair в Армении, откуда сообщили, что ведутся работы по организации вылета пассажиров в максимально сжатые сроки, а до этого граждане будут обеспечены гостиницей и питанием», – говорится в сообщении.
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