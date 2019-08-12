Левон Аронян лидирует на турнире Grand Chess Tour
12 августа 2019 - 11:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян лидирует на супертурнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). Он заработал 10 очков.
В 5 туре Аронян обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, а 6 туре армянин сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом.
2 и 3 места делят норвежец Магнус Карлсен и китаец Дин Лижэнь с 4 очками.
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