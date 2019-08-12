Новый посол Великобритании в РА - армянин

PanARMENIAN.Net - Новым послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении назначен Алан Андраник Гогбашян. Об этом 12 августа сообщило британское правительство.

Гогбашян сменит на этом посту посла Соединенного Королевства в Армении Джудит Фарнуорт. Новый посол приступит к исполнению обязанностей в сентябре.

Гогбашян был принят в МИД Британии в 2008 году. В 2018 году он прошел полный курс обучения русскому языку.