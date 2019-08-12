Президент Армении отправится в Испанию с рабочим визитом
12 августа 2019 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян с рабочим визитом посетит Королевство Испании. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Планируются встречи президента с организаторами фестиваля STARMUS, а также визит в известную обсерваторию Тейде.
До этого Саркисян в Лондоне провел встречи с рядом высокопоставленных чиновников Соединенного Королевства.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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