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Президент Армении отправится в Испанию с рабочим визитом

Президент Армении отправится в Испанию с рабочим визитом
12 августа 2019 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян с рабочим визитом посетит Королевство Испании. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Планируются встречи президента с организаторами фестиваля STARMUS, а также визит в известную обсерваторию Тейде.

До этого Саркисян в Лондоне провел встречи с рядом высокопоставленных чиновников Соединенного Королевства.

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