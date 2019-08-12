Президент Армении отправится в Испанию с рабочим визитом

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян с рабочим визитом посетит Королевство Испании. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Планируются встречи президента с организаторами фестиваля STARMUS, а также визит в известную обсерваторию Тейде.

До этого Саркисян в Лондоне провел встречи с рядом высокопоставленных чиновников Соединенного Королевства.