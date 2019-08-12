Астероид размером с пирамиду Хеопса летит к Земле

PanARMENIAN.Net - Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в конце августа. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В последние дни лета небесное тело окажется на расстоянии в 40 раз ближе к нашей планете, чем Венера. Правда, ученые обещают, что в конце концов «потенциально опасный» астероид разминется с Землей, пройдя на расстоянии примерно 1 млн км. Вероятно, наибольшее приближение объекта к поверхности планеты будет зафиксировано 28 августа, пишет Gazeta.ru.

Как следует из обнародованных NASA данных, диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что превышает размер Великой пирамиды Гизы на 20 м.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность. У ученых вызывает тревогу астероид 2006QV89, который может врезаться в Землю 9 сентября текущего года. Сейчас он находится в 6,7 млн км от поверхности планеты. При этом вероятность инцидента исследователи оценивают как 1 к 7000. Кроме того, опасность несет печально знаменитый астероид Апофис размером с четыре футбольных поля. Сейчас он находится на расстоянии более 200 млн км, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тыс. км.