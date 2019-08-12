Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых акций протеста

PanARMENIAN.Net - Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста.

«Пассажирам рекомендовано покинуть терминалы аэропорта как можно скорее», – отмечает администрация аэропорта. Путешественникам, чьи планы были нарушены из-за протестов, предлагается связаться с авиакомпаниями для уточнения информации о вылетах. Предполагается, что вылеты возобновятся через сутки, пишут «Ведомости».

Протестующие четвертый день проводят сидячую забастовку в зале прилетов и вылетов. Аэропорт Гонконга 9 августа был вынужден объявить об ограничениях на вход в терминалы. Туда допускались только пассажиры, имевшие билеты на вылет. Как указывает South China Morning Post, дороги, ведущие в аэропорт, парализованы, все больше и больше демонстрантов направляются в сторону воздушной гавани. Аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных в мире, в день обслуживает порядка 800 рейсов.

Тысячи горожан присоединились 12 августа к тем, кто уже проводит в аэропорту забастовку, после того, как вечером 11 августа произошли одни из самых жестких столкновений более чем за два месяца протестов. Полиция не просто применяла слезоточивый газ и дубинки, в том числе на станциях метро, но и, как свидетельствуют распространенные в соцсетях видеозаписи, стреляла в людей практически в упор.

Ранее Пекин поддержал действия властей Гонконга по борьбе с протестами, а те заявили, что будут действовать решительно ради наведения порядка. События последнего времени могут привести к первой рецессии в Гонконге после мирового финансового кризиса, заявила администрация.

Массовые протесты начались в Гонконге два месяца назад. Поводом стала предложенная властями еще в феврале поправка к закону об экстрадиции: она позволяет выдавать подозреваемых в совершении преступлений странам и территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. В том числе материковому Китаю. Многие испугались, что этот закон будет использоваться для борьбы с диссидентами. Выступления против него начались еще весной, но первый массовый протест состоялся 9 июня: на митинг, по оценкам организаторов, вышло до 1 млн человек. После того как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.