Ереван - лидер самых популярных зарубежных направлений из Москвы на лето
12 августа 2019 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Аналитики сервиса «Туту.ру» выяснили, что летом 2019 года самыми популярным зарубежным напралением с вылетами из Москвы стал Ереван. Как сообщили в компании, динамика роста увеличилась почти на четверть.
«Самым популярным зарубежным направлением лета стал Ереван с вылетом из Москвы. Доля тех, кто отдохнул этим летом в Ереване (или еще планирует отдохнуть до конца августа) выросла почти на четверть с 4,7% до 5,9%. При этом количество тех авиапассажиров, кто выбрал летний отдых в Грузии, сократилось почти в два раза», - отметили в компании, пишет РИА Новости.
Следом за Ереваном в десятку лидеров выездного спроса вошли Кишинев, Тиват, Ташкент, Баку, Минск, Тбилиси, Бургас, Бишкек и Алма-Ата.
Специалисты сервиса путешествий проанализировали все купленные авиабилеты с датой отдыха с 1 июня до 1 сентября 2019 года. Полученные данные сравнивались с тем же периодом 2018 года.
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