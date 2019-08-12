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Грузия потеряла $60 млн в июле из-за запрета авиасообщения с Россией

Грузия потеряла $60 млн в июле из-за запрета авиасообщения с Россией
12 августа 2019 - 18:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Туристический бизнес Грузии вы июле потерял до $60 млн из-за решения президента России Владимира Путина прервать прямое авиасообщение. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Правительство разработало две программы поддержки малого и среднего туристического бизнеса. Премьер надеется, что этого будет достаточно, чтобы компании быстро справились с возникшими проблемами, пишет «Интерфакс».

Он выразил уверенность, что уже принятые меры позволят вернуть туристическому сектору растущую динамику в среднесрочной перспективе.

Прямое авиасообщение с Грузией было прервано с 8 июля 2019 года указом Путина. Президент издал такой указ после протестов в Тбилиси в ночь на 21 июня. В Кремле запрет прямых перелетов назвали мерой по защите россиян и заверили, что полного запрета на поездки в Грузию вводиться не будет. Российский Минтранс запретил прямые рейсы грузинским компаниям, а российские туроператоры получили рекомендацию не продавать туры в Грузию.

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Interfax.ru: Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле
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