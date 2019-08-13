Пашинян отправится в США в конце сентября

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит США в конце сентября. Об этом премьер сообщил 12 августа во время прямого эфира со страницы в Facebook поделился сам глава правительства..

«Давно хотел встретиться с нашими соотечественниками, проживающими в Лос-Анджелесе, в самом армянском городе (США). Многие наши соотечественники ожидали и ожидают ее. В прошлом году устроить эту встречу, когда я был в Нью-Йорке, не получилось из-за графика и других обстоятельств», - отметил Пашинян.

Он отметил, что выступит в Лос-Анджелесе 22 сентября.

«Надеюсь, обсудим также ту повестку, о которой говорили в последний раз в Степанакерте. Думаю, устроим мощное и теплое армянское собрание, в городе, который многие по праву называют «столицей» диаспоры», - заявил премьер.

5 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью на площади Возрождения в Степанакерте, в ходе которой наметил стратегические цели Армении на 2050 год.