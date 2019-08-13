Пашинян отправится в США в конце сентября
13 августа 2019 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит США в конце сентября. Об этом премьер сообщил 12 августа во время прямого эфира со страницы в Facebook поделился сам глава правительства..
«Давно хотел встретиться с нашими соотечественниками, проживающими в Лос-Анджелесе, в самом армянском городе (США). Многие наши соотечественники ожидали и ожидают ее. В прошлом году устроить эту встречу, когда я был в Нью-Йорке, не получилось из-за графика и других обстоятельств», - отметил Пашинян.
Он отметил, что выступит в Лос-Анджелесе 22 сентября.
«Надеюсь, обсудим также ту повестку, о которой говорили в последний раз в Степанакерте. Думаю, устроим мощное и теплое армянское собрание, в городе, который многие по праву называют «столицей» диаспоры», - заявил премьер.
5 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью на площади Возрождения в Степанакерте, в ходе которой наметил стратегические цели Армении на 2050 год.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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