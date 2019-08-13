Экс-президента Киргизии обвинили в попытке госпереворота

PanARMENIAN.Net - Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев считает, что бывший президент страны Алмазбек Атамбаев намеревался совершить государственный переворот, для этого ему нужно было кровопролитие. Поэтому ГКНБ получил поручение задержать его и принудительно привести на допрос, добавил он.

Так глава спецслужбы на пресс-конференции прокомментировал события 7 и 8 августа в Кой-Таше, где спецназ проводил операцию по задержанию бывшего президента, а его сторонники его защищали, пишет «Интерфакс».

Глава ГНКБ заявил, что Атамбаев платил по тысяче сомов всем, кто собрался у него в резиденции и его защищал, а также собирал туда женщин, детей и стариков. Решение задержать его принудительно было принято, когда силовики поняли, что бывший президент не собирается сдаваться, а в его доме были приготовлены камни и оружие.

По словам Опумбаева, сторонники Атамбаева «стреляли на убой, на поражение», один спецназовец был убит, еще 5 - ранены.

Осажденный Атамбаев вел прицельный огонь по спецназу, добавил Опумбаев. Экс-президент ранее признавал, что стрелял по бойцам, когда те зашли на третий этаж дома. Он заверил, что старался стрелять не в направлении людей, чтобы в них не попасть.

По следам событий 7-8 августа в Кой-Таше возбуждено восемь уголовных дел, заявил генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов. Это дела по статьям о массовых беспорядках, убийстве, захвате заложников, попытках убийства и хулиганстве. По делам о захвате заложников и беспорядках задержаны соратники Атамбаева. Сам бывший президент подозревается в использовании оружия, организации массовых беспорядках, воспрепятствовании следствию, захвате заложников, убийстве одного человека и попытке убийства.

Атамбаева арестовали до 26 августа. Ранее ему вменялось несколько коррупционных преступлений, в том числе содействие освобождению из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева. В 2013 году его отпустили на свободу по медицинским показаниям, затем оказалось, что справки о лейкозе у него были подложные.