Китай выпустит собственную криптовалюту
13 августа 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты, над которой его специалисты работали в течение года, передает Bloomberg со ссылкой на слова заместителя директора отдела платежей организации Му Чанчуня, который выступил на форуме China Finance 40.
Он не раскрыл деталей разработки и дату выпуска, но повторил, что эта цифровая валюта заменит наличные и другие криптовалюты, а также поможет хождению юаня в мире. Как следует из патентов, пользователи и бизнес смогут скачивать мобильные кошельки и обменивать свои юани на цифровую валюту, а потом совершать с ее помощью платежи. Китайский центробанк получит полный контроль над всеми операциями, пишет Lenta.ru.
В свою очередь представитель Госадминистрации Китая по иностранным валютам Сунь Тяньци, выступавший на том же форуме, обозначил отношение к зарубежным криптовалютам. Он объяснил, что, например, криптовалюту Libraот Facebook приравняют к иностранным валютам и поставят под контроль государства на Forex.
Китайские власти многие годы борются с криптовалютами на своей территории. В 2013 году финансовым институтам запретили сделки с ними, в 2014-м банкам и платежным системам пришлось прекратить обслуживание счетов для торговли криптовалютой, а в 2017-м деятельность валютных бирж признали незаконной. Таким образом, у граждан Китая не осталось легальных путей для покупки и продажи криптовалют. Но развитие блокчейн-технологий Пекин поощряет. Эта цель вписана в пятилетний план развития страны с 2016 по 2020 год.
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