Минобороны НКР: Лживые утверждения Баку нацелены на унижение образа армянского военнослужащего

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прокомментировало распространенные в азербайджанских СМИ сведения относительно оказавшегося у азербайджанской стороны арцахского военнослужащего.

Министерство обороны Арцаха призывает не принимать на веру лживые утверждения азербайджанской стороны, нацеленные лишь на унижение образа армянского военнослужащего, и дождаться завершения следствия, результаты которого будут доступны общественности, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Азербайджанская пропаганда распространяет в Сети фотографии оказавшегося 12 августа при пока не выясненных обстоятельствах на азербайджанской стороне военнослужащего срочной службы, рядового Араика Казаряна. Отмечается, что он оставил место службы из-за неуставных отношений, а легкие царапины и шрамы на его теле представляются как «доказательства» якобы примененного в его отношении насилия.

Искаженное представление реальности и приписывание собственных зверств противоположной стороне – давно известный стиль работы азербайджанской пропагандистской машины», - говорится в сообщении Минобороны НКР.

Ранее стало известно, что военнослужащих срочной службы Араик Казарян 2000 г.р. 12 августа около 12:00 покинул боевую позицию при невыясненных еще обстоятельствах.