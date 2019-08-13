Аэропорт Гонконга уже возобновил работу

PanARMENIAN.Net - Международный аэропорт Гонконга возобновил прием и отправку воздушных судов, говорится в сообщении аэропорта. Администрация аэропорта предупредила пассажиров о том, что изменит расписание рейсов, что повлияет на воздушное сообщение 13 августа.

По состоянию на 9.30 местного времени отменено около 100 рейсов. Значительная их часть является собственными и совместными рейсами базовой авиакомпании аэропорта, национального авиаперевозчика Cathay Pacific и принадлежащей ей Cathay Dragon, которая специализируется на регулярных маршрутах в континентальный Китай, пишут «Ведомости».

Аэропорт Гонконга 12 августа на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы. Число участников забастовки выросло после того, как вечером 11 августа произошли одни из самых жестких столкновений более чем за два месяца протестов. Полиция не просто применяла слезоточивый газ и дубинки, в том числе на станциях метро, но и, как свидетельствуют распространенные в соцсетях видеозаписи, стреляла в людей практически в упор.

Массовые протесты в Гонконге идут уже два месяца, став самыми многочисленными и ожесточенными за последние 20 лет. Горожане выступают против поправки к закону об экстрадиции, которая позволит выдавать подозреваемых в совершении преступлений странам и территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. Такого соглашения у Гонконга нет и с континентальным Китаем. Жители Гонконга считают, что китайские власти будут использовать эту поправку в целях политических репрессий. На первый митинг против законодательных новаций, по оценкам организаторов, вышло до 1 млн человек.