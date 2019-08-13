США ужесточат условия получения грин-карт для легальных мигрантов

PanARMENIAN.Net - Легальным мигрантам, получающим в США социальную помощь, впредь будет сложнее получить разрешение на постоянное пребывание в стране (грин-карту). Это следует из проекта постановления о лицах, находящихся на содержании государства (the public charge rule), министерства национальной безопасности США.

В частности, изменения в законодательстве коснутся лиц, которым предоставляются талоны на питание и государственные субсидии на оплату жилья. Таким образом, они нанесут удар по самым бедным слоям мигрантов, законно находящихся в стране, пишет Deutsche Welle со ссылкой на The New York Times.

Данные изменения станут частью «политики выметания», призванной замедлить приток мигрантов в США и сократить количество переселенцев, имеющих разрешение на проживание в стране. Вероятно, данное постановление приведет к тому, что многие бедные мигранты будут вынуждены сделать выбор между возможностью получать финансовую помощь в США и находиться и работать в стране легально, сообщает издание, оговаривая, что изменения, скорее всего, не затронут тех, у кого уже имеется грин-карта.

Кроме прочего, постановление расширяет определение лица, зависимого от государственной помощи (public charge), причисляя к этой категории законно находящихся в США мигрантов, получающих талоны на бесплатное питание или деньги на оплату жилья.

Ожидается, что новое постановление будет опубликовано в Федеральном регистре законов США 14 августа и вступит в силу через 60 дней, в октябре 2019 года. Объем документа составляет 837 страниц.

Планы о введении соответствующих изменений в постановление о лицах, находящихся на содержании государства, сопровождались обширной общественной дискуссией. За последние несколько месяцев десятки тысяч людей высказали свое несогласие с планирующимися поправками. Как сообщается, их действие не будет распространяться на беженцев и лиц, запрашивающих в США политическое убежище.