РФ и Иран против строительства газопровода из Туркменистана через Азербайджан
13 августа 2019 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия и Иран выступили против строительства газопровода из Туркменистана через Азербайджан. Иран выступает против строительства газопровода в Каспийском море, так как он может нанести серьезный ущерб экологии региона, заявил представитель National Gas Company (Иран) Бехруз Намдари.
«Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона.... Иран выступает против его строительства», - заявил Намдари, выступая на Каспийском экономическом форуме, пишет Haqqin.az.
Он напомнил, что Иран предлагает соседям пользоваться его инфраструктурой - газопроводами и терминалами - для поставки газа на мировые рынки.
Это второе за сутки заявление, направленное против строительства Транскаспийского газопровода, по которому туркменский газ должен поступить через Азербайджан в Европу.
До этого первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что «интересы сохранения уникальной экосистемы Каспия имеют безусловный приоритет над любыми гипотетическими экономическими проектами».
Подписанная 12 августа 2018 года Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предусматривает, что подобные проекты должны быть согласованы лишь между странами, через территориальные воды которых пройдет трубопровод. Однако позднее в МИД РФ пояснили, что прокладка газопровода потребует согласования со всеми странами «каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) в соответствии с протоколом к Тегеранской конвенции 2003 года по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Таким образом, единственными путями поставок туркменского энергоносителя на Запад пока остаются транзитные трубопроводы через территорию Казахстана и России.
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