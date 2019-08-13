Зеленский разрешил давать гражданство Украины подвергшимся политпреследованиям россиянам

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, расширяющий список лиц, имеющих право на гражданство Украины.

В соответствии с документом, на украинское гражданство смогут претендовать граждане РФ, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

Помимо этого гражданство смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину, пишет Meduza.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке. В другом указе, подписанном в апреле, Путин дал такое право жителям территорий, контролируемых непризнанными ДНР и ЛНР.