Зеленский разрешил давать гражданство Украины подвергшимся политпреследованиям россиянам
13 августа 2019 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, расширяющий список лиц, имеющих право на гражданство Украины.
В соответствии с документом, на украинское гражданство смогут претендовать граждане РФ, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
Помимо этого гражданство смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину, пишет Meduza.
В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке. В другом указе, подписанном в апреле, Путин дал такое право жителям территорий, контролируемых непризнанными ДНР и ЛНР.
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