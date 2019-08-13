ВОЗ: Случаи заболевания корью в мире утроились
13 августа 2019 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - За первые шесть месяцев 2019 года число заболевших корью в мире в три раза превысило уровень прошлого года за аналогичный период. Это следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно экспертам организации, количество заболевших корью в мире непреклонно растет с 2016 года. В первой половине 2019 года число случаев заражения стало самым высоким за последние 13 лет. Миллионы людей по всему миру находятся в зоне риска, предупреждает ВОЗ, пишет Deutsche Welle.
«В ряде стран мира вспышки кори стали серьезным вызовом для национальных систем здравоохранения, многие умерли от этой болезни или стали инвалидами», - говорится в докладе организации.
Самое большое число заболевших корью, по данным ВОЗ, в 2019 году было зарегистрировано в Конго, на Мадагаскаре и в Украине. Крупные вспышки этого заболевания были также отмечены в ряде африканских стран, а также в Тайланде, на Филиппинах и в Казахстане.
В европейском регионе за первые шесть месяцев 2019 года было зафиксировано около 90 тысяч случаев заболевания кори. Это превысило общее количество случаев заболевания за весь 2018 год (84 462 случая), отмечается в докладе.
При этом в настоящее время вспышки кори происходят не только в государствах с общим низким уровнем вакцинации, но и в странах, где уровень вакцинации является в целом высоким. Кроме прочего, это связано с неравномерным распределением вакцины по стране, а также разным уровнем вакцинации людей различных возрастных групп, отмечают эксперты ВОЗ.
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