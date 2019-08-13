H&M и Zara закрывают сотни розничных магазинов для роста онлайн-продаж

PanARMENIAN.Net - Компания Hennes & Mauritz, которая владеет H&M, Monki, Weekday и другими брендами, и Inditex, которой среди прочих принадлежат Zara, Bershka и Pull & Bear, начинают сокращать количество своих розничных магазинов ради того, чтобы увеличить долю онлайн-продаж.

В 2018 году H&M удалось выровнять продажи в том числе за счет закрытия 140 магазинов. Компания продолжит придерживаться этой стратегии и планирует в ближайшее время сократить от 130 до 175 своих розничных точек. Zara, в свою очередь, за прошлый год закрыла 355 магазинов и настроена закрыть еще 250, хотя параллельно с этим намеревается открыть 300 новых точек продаж, пишет Buro274. со ссылкой на Hypebeast.

Также и Hennes & Mauritz, и Inditex делают упор на торговлю в интернете. Например, H&M пообещал обновить свои e-commerce-платформы и добавил возможность заказа онлайн для Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливана, Египта, Марокко, Израиля, Сербии и Индонезии.