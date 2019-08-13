H&M и Zara закрывают сотни розничных магазинов для роста онлайн-продаж
13 августа 2019 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Hennes & Mauritz, которая владеет H&M, Monki, Weekday и другими брендами, и Inditex, которой среди прочих принадлежат Zara, Bershka и Pull & Bear, начинают сокращать количество своих розничных магазинов ради того, чтобы увеличить долю онлайн-продаж.
В 2018 году H&M удалось выровнять продажи в том числе за счет закрытия 140 магазинов. Компания продолжит придерживаться этой стратегии и планирует в ближайшее время сократить от 130 до 175 своих розничных точек. Zara, в свою очередь, за прошлый год закрыла 355 магазинов и настроена закрыть еще 250, хотя параллельно с этим намеревается открыть 300 новых точек продаж, пишет Buro274. со ссылкой на Hypebeast.
Также и Hennes & Mauritz, и Inditex делают упор на торговлю в интернете. Например, H&M пообещал обновить свои e-commerce-платформы и добавил возможность заказа онлайн для Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливана, Египта, Марокко, Израиля, Сербии и Индонезии.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
ВОЗ: Случаи заболевания корью в мире утроились За первые шесть месяцев 2019 года в мире было зафиксировано в три раза больше случаев заражения корью, чем в аналогичный период год назад
Зеленский разрешил давать гражданство Украины подвергшимся политпреследованиям россиянам В соответствии с документом, на украинское гражданство смогут претендовать граждане РФ, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
Секретари Совбезов Армении и РФ обсудили вопросы нацбезопасности двух стран Обсужден широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием России и Армении по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб
РФ и Иран против строительства газопровода из Туркменистана через Азербайджан «Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона.... Иран выступает против его строительства», - заявил Намдари