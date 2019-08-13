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Путин наградил Мехрибан Алиеву «Орденом Дружбы»

Путин наградил Мехрибан Алиеву «Орденом Дружбы»
13 августа 2019 - 17:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин наградил первыйого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву награждена государственной наградой РФ - «Орденом Дружбы».

Соответствующий указ Путин подписал 9 августа, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что Алиева награждена «Орденом Дружбы» за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

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Interfax.az. Мехрибан Алиева награждена «Орденом Дружбы» России
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