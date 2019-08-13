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WWF: Популяция лесных зверей с 1970 года сократилось вдвое

WWF: Популяция лесных зверей с 1970 года сократилось вдвое
13 августа 2019 - 18:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Популяция диких животных, птиц, амфибий и рептилий, живущих в лесах, по сравнению с 1970 годом сократилась более чем в два раза. Это следует из исследования, опубликованного Всемирным фондом дикой природы (WWF). По данным самой организации, это исследование является первой подобной работой, сфокусированной на популяции диких животных, живущих в лесах.

Главной причиной сокращения популяции лесных зверейзащитники природы считают вторжение человека в их жизненное пространство. «Вырубка и прореживание лесов в 60 процентов случаев являются причиной вымирания живущих в них животных», - говорится в документе, пишет Deutsche Welle.

Особенно серьезной является ситуация с тропическими лесами, в частности с джунглями Амазонки, подчеркивают эксперты. Последствия такого развития для человека могут быть очень существенными, считают в WWF.

«Без наличия животных, живущих в лесах, снижается способность деревьев поглощать углекислый газ. Породы деревьев, играющие важную роль в защите климата, могут погибнуть, если вымрут обитающие в лесах животные», - подчеркивает руководитель программы по лесам отделения WWF в Германии Сюзанне Винтер.

В общей сложности специалисты WWF исследовали 268 видов позвоночных животных и 455 популяций. Учитывая, что число диких обитателей леса, по данным WWF, с 1970 года сократилось в среднем на 53 процента, организация призывает государства мира объявить на планете «чрезвычайную ситуацию в лесах» и объединиться для совместной защиты окружающей среды.

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Deutsche Welle: WWF: Число лесных зверей с 1970 года сократилось вдвое
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