В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплаты криптовалютами
13 августа 2019 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая разрешила выдавать зарплату сотрудникам в криптовалютах. Соответствующее постановление подписало налоговое управление страны.
Оно вступает в силу 1 сентября будет иметь действие в течение трех лет, пишет «Ъ» со ссылкой на Financial Times.
Налоговая служба страны постановила, что компании могут платить своим сотрудникам зарплаты в криптовалютах при соблюдении нескольких условий. Эти выплаты будут осуществляться за выполнение работы, предусмотренной трудовым соглашением, платежи в криптовалютах будут соответствовать фиксированной сумме в обычных деньгах (например, в новозеландских долларах), а также будут выплачиваться ежемесячно и быть постоянной частью зарплаты сотрудника (включая полную выдачу зарплаты в криптовалюте).
При этом выбранная криптовалюта должна быть привязана хотя бы к одной из национальных валют, а сотрудник должен быть в состоянии свободно обменять ее на стандартное средство платежа.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
ВОЗ: Случаи заболевания корью в мире утроились За первые шесть месяцев 2019 года в мире было зафиксировано в три раза больше случаев заражения корью, чем в аналогичный период год назад
Зеленский разрешил давать гражданство Украины подвергшимся политпреследованиям россиянам В соответствии с документом, на украинское гражданство смогут претендовать граждане РФ, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
Секретари Совбезов Армении и РФ обсудили вопросы нацбезопасности двух стран Обсужден широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием России и Армении по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб
РФ и Иран против строительства газопровода из Туркменистана через Азербайджан «Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона.... Иран выступает против его строительства», - заявил Намдари