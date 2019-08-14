В РФ предложили запретить ездить на старых машинах
14 августа 2019 - 10:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Соответствующее предложение было направлено в Минтранс и Минпромторг.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Ограничения по возрасту автомобилей и предлагаемые санкции за нарушения в письме не приводятся, пишет «Коммерсантъ».
«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — пояснили в Минпромторге.
В то же время исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что ограничения можно установить только для коммерческого транспорта, а не для автомобилей, находящихся в частном пользовании. По его словам, при ограничении срока эксплуатации транспорта необходимо учитывать не только его возраст, но и пробег.
По данным ГИБДД, всего в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть — старше 15 лет, одна пятая часть — старше 10 лет. В настоящий момент в России нет законов о сроках эксплуатации транспортных средств. Единственное ограничение, касающееся максимального возраста автобусов для перевозок детей, вступит в силу в 2020 году.
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