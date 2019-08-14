Пашинян: Армения предоставит Арцаху помощь в размере около 2.9 млрд драмов
14 августа 2019 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения предоставит Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) финансовую помощь в размере около 2.9 млрд драмов для решения жилищных проблем военных пенсионеров Армии обороны НКР. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Как я и заявил в своем выступлении 5 августа в Степанакерте, до 2023 года мы намерены решить жилищные проблемы военнослужащих Армии обороны», – отметил премьер.
5 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью на площади Возрождения в Степанакерте, в ходе которой наметил стратегические цели Армении на 2050 год.
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