Пашинян: Армения предоставит Арцаху помощь в размере около 2.9 млрд драмов

PanARMENIAN.Net - Армения предоставит Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) финансовую помощь в размере около 2.9 млрд драмов для решения жилищных проблем военных пенсионеров Армии обороны НКР. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Как я и заявил в своем выступлении 5 августа в Степанакерте, до 2023 года мы намерены решить жилищные проблемы военнослужащих Армии обороны», – отметил премьер.

5 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью на площади Возрождения в Степанакерте, в ходе которой наметил стратегические цели Армении на 2050 год.