МИД РА: Уругвай является очень важным, надежным партнером для Армении

PanARMENIAN.Net - Уругвай является очень важным, надежным партнером для Армении, заявил 14 августа министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на совместной с главой МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа пресс-конференции в Ереване.

«Кроме того, каждый армянин испытывает к Уругваю сильные эмоциональные чувства. Это страна, которая еще в 1965 году признала Геноцид армян, а в 2004 году силой закона еще более укрепила факт признания», – заявил Мнацаканян, пишет Panorama.am.

Министр иностранных дел Армении отметил, что межгосударственные отношения с Уругваем базируются на общих ценностях – демократии, правах человека, мире и на совместном приоритете продвижения общих целей в этом отношении, ради чего страны также сотрудничают на международных платформах. Уругвай поддерживает усилия Армении по предупреждению преступления геноцида.

Мнацаканян отметил, что в контексте двусторонней повестки дня были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся взаимоотношений, продолжения политического диалога, роли 20-тысчяной армянской общины Уругвая в качестве моста в отношениях между двумя странами.

«20 000 армян являются не только преданными гражданами Уругвая и участвуют в социально-экономической, политической и научной жизни страны, но и остаются верными своей идентичности – армянами», – сказал глава МИД Армении.

Стороны также придали большое значение активизации контактов на парламентском уровне, было отмечено, что сформирована межпарламентская группа дружбы. Министры иностранных дел Армении и Уругвая также обсудили различные вопросы международной повестки дня.

«Я представил позиции Армении в вопросе мирного урегулирования карабахской проблемы и их логику. Я подтвердил, что безопасность населения Нагорного Карабаха, наших соотечественников была и остается приоритетом в наших подходах, а также вытекающий из этого вопрос статуса», – сказал министр иностранных дел Армении, добавив, что мирному урегулированию нет альтернативы.

Глава МИД Армении отметил также, что на этой неделе Генеральное консульство Уругвая откроется в Ереване, соответствующие обсуждения по этому вопросу состоялись в 2018 году в Нью-Йорке.