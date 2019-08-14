В Армении билеты в кино дороже, чем в Грузии и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Билеты на сеансы в кинотеатрах Армении стоят дороже, чем в соседних Грузии и Азербайджане. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Picodi.com в разгар летнего сезона.

Ресурс проанализировал, насколько отличаются цены на 2D и 3D сеансы по будням и выходным в кинотеатрах стран Европы, Азии, G20 и некоторых других.

Так, в среднем билет в кино в Армении стоит около 5,2 доллара, в Грузии - 5 долларов, а в Азербайджане - 3,8 доллара. В среднем в большинстве проанализированных стран стоимость 3D-сеанса дороже 2D ровно на стоимость очков, которая может составлять 10-25% от цены стандартного билета. Такая ситуация зафиксирована во многих странах (среди которых Грузия, Япония, некоторые страны Еврозоны).

Однако в Армениистоимость 3D-сеанса превышает стоимость2D на 60%, отмечается в исследовании. Это самый большой разрыв из всех стран, где было проведено исследование.

Меньше всего цены на билеты отличаются в Финляндии (7%), Саудовской Аравии и Словакии (6%), Сингапуре (3%). В Таджикистане и Узбекистане, чтобы увидеть на экране любимого героя «в объеме», в некоторых киноцентрах нужно доплатить всего 4-6%.

Кроме того, билеты на сеансы в выходные дни также отличаются по стоимости. Так, в Армении в будние дни стоимость билета в среднем составляет около 4,2 доллара, а в пятницу, субботу и воскресенье к этой цене прибавляется еще 25% стоимости.

Стоимость билетов сравнивалась по данным, доступным в сети интернет на официальных сайтах кинотеатров. Из исследования были исключены кинотеатры музейного и нерепертуарного показа, а также все случаи промо-акций по продажам билетов: в выборку попал один стандартный билет на вечерний сеанс популярных фильмов, демонстрируемых в июле 2019 года. При конвертации валют использован официальный курс по состоянию на июль 2019 года.