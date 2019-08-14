Facebook признал прослушку разговоров пользователей
14 августа 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Концерн Facebook пользовался услугами посторонних компаний для расшифровки аудиосообщений своих пользователей. Этот факт представители крупнейшей в мире соцсети признали в заявлении.
По словам представителей Facebook, прослушка и запись разговоров пользователей проводилась только с согласия последних и больше не практикуется в соцсети, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Bloomberg.
«Как и компании Google и Apple, мы прекратили анализировать аудиозаписи разговоров пользователей более недели назад», - говорится в официальном заявлении компании. Согласно документу, с помощью расшифровки анонимных аудиосообщений из чата службы Messenger компания проверяла эффективность работы своей программы-робота.
Целью сбора информации при этом было повышение соответствия рекламных объявлений и информационных предложений потребностям пользователей.
В то же время сотрудники компаний, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, заявили агентству Bloomberg, что им не сообщалось ни происхождение записей, ни цели, для которой они расшифровывались. Подчас это были разговоры личного характера с вульгарной лексикой, говорится в сообщении. При этом Facebook не уведомлял своих пользователей о том, что записи их разговоров могут попасть в руки третьих лиц.
В апреле 2018 года глава Facebook Марк Цукерберг назвал обвинения в том, что компания прослушивает разговоры пользователей, «теорией заговора». «Этим мы не занимаемся», - заявил тогда Цукерберг.
В конце июля 2019 года концерн Facebook был оштрафован в США ведомством по защите прав потребителей на пять миллиардов долларов за нарушение предписаний по защите личных данных.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
Власти Москвы согласовали проведение еще одного 100-тысячного митинга Заявку на проведение мероприятия подала незарегистрированная Либертарианская партия России
В Армении билеты в кино дороже, чем в Грузии и Азербайджане Так, в среднем билет в кино в Армении стоит около 5,2 долларов, в Грузии - 5 долларов, а в Азербайджане - 3,8 долларов
МИД РА: Уругвай является очень важным, надежным партнером для Армении Министр иностранных дел Армении отметил, что межгосударственные отношения с Уругваем базируются на общих ценностях – демократии, правах человека, мире
Пашинян: Армения предоставит Арцаху помощь в размере около 2.9 млрд драмов «Как я и заявил в своем выступлении 5 августа в Степанакерте, до 2023 года мы намерены решить жилищные проблемы военнослужащих Армии обороны», – отметил премьер.