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Facebook признал прослушку разговоров пользователей

Facebook признал прослушку разговоров пользователей
14 августа 2019 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Концерн Facebook пользовался услугами посторонних компаний для расшифровки аудиосообщений своих пользователей. Этот факт представители крупнейшей в мире соцсети признали в заявлении.

По словам представителей Facebook, прослушка и запись разговоров пользователей проводилась только с согласия последних и больше не практикуется в соцсети, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Bloomberg.

«Как и компании Google и Apple, мы прекратили анализировать аудиозаписи разговоров пользователей более недели назад», - говорится в официальном заявлении компании. Согласно документу, с помощью расшифровки анонимных аудиосообщений из чата службы Messenger компания проверяла эффективность работы своей программы-робота.

Целью сбора информации при этом было повышение соответствия рекламных объявлений и информационных предложений потребностям пользователей.

В то же время сотрудники компаний, занимавшиеся расшифровкой голосовых сообщений, заявили агентству Bloomberg, что им не сообщалось ни происхождение записей, ни цели, для которой они расшифровывались. Подчас это были разговоры личного характера с вульгарной лексикой, говорится в сообщении. При этом Facebook не уведомлял своих пользователей о том, что записи их разговоров могут попасть в руки третьих лиц.

В апреле 2018 года глава Facebook Марк Цукерберг назвал обвинения в том, что компания прослушивает разговоры пользователей, «теорией заговора». «Этим мы не занимаемся», - заявил тогда Цукерберг.

В конце июля 2019 года концерн Facebook был оштрафован в США ведомством по защите прав потребителей на пять миллиардов долларов за нарушение предписаний по защите личных данных.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Facebook признали прослушку разговоров пользователей
Bloomberg. Facebook Paid Contractors to Transcribe Users’ Audio Chats
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