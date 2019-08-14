Власти Москвы согласовали проведение еще одного 100-тысячного митинга

PanARMENIAN.Net - Власти Москвы согласовали проведение митинга без шествия 25 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек. Об этом сообщил первый замглавы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, пишет ТАСС.

Заявку на проведение мероприятия подала незарегистрированная Либертарианская партия России, уточнили в пресс-службе политической организации. Там отметили, что, согласно заявке, сбор участников планировался на Пушкинской площади в 13:00, затем участники хотели провести шествие по бульварам Москвы до внутренней части проспекта Академика Сахарова.

Согласованный митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, при этом две последние акции были несогласованными.