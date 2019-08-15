Самолет с загоревшимся двигателем сел на кукурузном поле в Подмосковье: На борту было 234 человека (видео)
15 августа 2019 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.
Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся, пишет Meduza.
В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам. Как отметили в Росавиации, пожара на борту А321 не было.
В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщили в МЧС. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины, серьезных травм нет. Остальных пассажиров на автобусах доставят в аэропорт Жуковский. Авиакомпания «Уральские авиалинии» пришлет резервный борт для пассажиров рейса.
Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности полетов (часть 1 статьи 263 УК РФ, наказывается лишением свободы сроком до двух лет) в связи с аварийной посадкой А321 в Подмосковье.
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