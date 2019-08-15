Левон Аронян победил на турнире Grand Chess Tour
15 августа 2019 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян одержал победу и по быстрым и молниеносным шахматам на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе.
По итогам турнира Аронян набрал 22 очка из 36 возможных.
За армянином следуют Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Юй Янъи (Китай): у них по 21,5. На 5-м месте расположился россиянин Сергей Карякин (19,5 очка), а чемпион мира Магнус Карлсен занял 6-е место (17 очков).
В результате победы Аронян завоевал $37.5 тыс.
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