Левон Аронян победил на турнире Grand Chess Tour

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян одержал победу и по быстрым и молниеносным шахматам на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

По итогам турнира Аронян набрал 22 очка из 36 возможных.

За армянином следуют Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Юй Янъи (Китай): у них по 21,5. На 5-м месте расположился россиянин Сергей Карякин (19,5 очка), а чемпион мира Магнус Карлсен занял 6-е место (17 очков).

В результате победы Аронян завоевал $37.5 тыс.