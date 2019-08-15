Microsoft будет прослушивать разговоры пользователей Skype и Cortana
15 августа 2019 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные.
Представитель Microsoft пояснил, что компания собирает данные для улучшения предоставляемых услуг. По его словам, иногда Microsoft обращается к сторонним подрядчикам для получения помощи в улучшении этих услуг, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.
«Мы уточнили нашу политику в области конфиденциальности и внесли изменения в наиболее часто задаваемые ответы на вопросы по поводу наших продуктов, с тем чтобы внести большую ясность, и мы будем продолжать изучать возможные дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для этого», – пояснил представитель Microsoft.
Ранее в политике конфиденциальности Microsoft не было пункта, в котором говорилось о праве сотрудников корпорации прослушивать записи разговоров пользователей. Теперь же в политике конфиденциальности говорится, что «обработка личных данных производится как автоматически, так и вручную (сотрудниками компании)». Ранее Apple, Google и Facebook запретили своим сотрудникам прослушивать аудиозаписи пользователей.
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