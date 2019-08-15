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Только 3% российских туристов удается завязать курортный роман в Армении

Только 3% российских туристов удается завязать курортный роман в Армении
15 августа 2019 - 13:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Онлайн-сервис для бронирования отелей Ostrovok.ru выяснил, на каких курортах россияне чаще всего заводили роман.

Так, только 3% респондентов сообщили, что заводили романы в Армении, пишет Lenta.ru.

Большинство российских путешественников заводили новые романтические знакомства в России, а именно в Краснодарском крае. 25 процентов респондентов проголосовали за такой вариант. При этом российским женщинам доводилось начинать отношения в Турции так же часто, как на отечественном курорте. В этом признались 25 процентов опрошенных женщин. Российские мужчины находили пару в Турции реже — 18 процентов проголосовали за этот вариант.

Кроме того, респонденты мужского пола признались, что начать новый роман им нередко удавалось в Азии — 15 процентов туристов находили пару на отдыхе в Таиланде. Среди женщин похвастаться таким опытом смогли только восемь процентов.

На четвертой строчке оказался Кипр — десять процентов участников опроса рассказали, что влюблялись на отдыхе в этой стране. Девять процентов опрошенных сознались, что заводили романы в Италии, а восемь процентов респондентов начинали отношения в поездках по Испании и Греции.

Реже всего туристам удавалось завести романтические знакомства в Хорватии и Армении — только четыре и три процента респондентов соответственно отдали голоса за эти страны.

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