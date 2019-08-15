Стрельба в Филадельфии: Пострадали 6 полицейских

PanARMENIAN.Net - В Филадельфии произошла перестрелка. Инцидент произошел в доме на севере города, заявил представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп в Twitter.

Неизвестные забаррикадировались в здании и стреляли по полицейским. Осада длилась около трех часов, пишет РИА Новости.

Сначала полиции удалось задержать одного из преступников. Со вторым вели переговоры и уговаривали сдаться. После того как в здание вошел спецназ, его задержали.

Пострадали шестеро сотрудников правопорядка, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Еще двое получили ранения, попав в ДТП по пути на место происшествия.

СМИ уточняют, что полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Несколько источников подтвердили телеканалу ABC, что стрелок — 34-летний Морис Хилл, у которого «большое уголовное прошлое». О ситуации в Филадельфии доложили Дональду Трампу.