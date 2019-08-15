Новый миграционный закон Трампа в суде оспорили 13 штатов США

PanARMENIAN.Net - Тринадцать американских штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за нового закона, ограничивающего предоставление американского гражданства лицам с минимальным доходом. Истцом также выступает генпрокурор Вашингтона Роберт Фергюсон.

«Посыл администрации Трампа ясен: если ты богат, то добро пожаловать, а если беден, то нет. Это правило антиамериканское, антииммигрантское и незаконное»,— отметил Фергюсона, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.

Новые миграционные правила вступают в силу 15 октября. Власти США смогут отказаться пустить в страну или не выдать грин-карту из-за низкого уровня доходов мигранта. Также при принятии решения будут учитываться обращения потенциальных претендентов на грин-карту в социальные службы.

Ранее в десяти крупных городах страны прошли рейды, нацеленные на поимку более 2 тыс. мигрантов, относительно которых уже вынесено решение суда о депортации. Несмотря на критику со стороны правозащитников, рейтинг Дональда Трампа сейчас выше, чем когда-либо: 44% одобряют политику главы государства.