Новый миграционный закон Трампа в суде оспорили 13 штатов США
15 августа 2019 - 14:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Тринадцать американских штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за нового закона, ограничивающего предоставление американского гражданства лицам с минимальным доходом. Истцом также выступает генпрокурор Вашингтона Роберт Фергюсон.
«Посыл администрации Трампа ясен: если ты богат, то добро пожаловать, а если беден, то нет. Это правило антиамериканское, антииммигрантское и незаконное»,— отметил Фергюсона, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.
Новые миграционные правила вступают в силу 15 октября. Власти США смогут отказаться пустить в страну или не выдать грин-карту из-за низкого уровня доходов мигранта. Также при принятии решения будут учитываться обращения потенциальных претендентов на грин-карту в социальные службы.
Ранее в десяти крупных городах страны прошли рейды, нацеленные на поимку более 2 тыс. мигрантов, относительно которых уже вынесено решение суда о депортации. Несмотря на критику со стороны правозащитников, рейтинг Дональда Трампа сейчас выше, чем когда-либо: 44% одобряют политику главы государства.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Только 3% российских туристов удается завязать курортный роман в Армении Большинство российских путешественников заводили новые романтические знакомства в России, а именно в Краснодарском крае.
Microsoft будет прослушивать разговоры пользователей Skype и Cortana Представитель Microsoft пояснил, что компания собирает данные для улучшения предоставляемых услуг
Левон Аронян победил на турнире Grand Chess Tour По итогам турнира Аронян набрал 22 очка из 36 возможных.
Самолет с загоревшимся двигателем сел на кукурузном поле в Подмосковье: На борту было 234 человека (видео) Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в Симферополь